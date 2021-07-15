Выплату детям войны увеличат до 7 тыс. рублей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты думы Ставропольского края поддержали решение об увеличении региональной выплаты детям войны с 5 тыс. рублей до 7 тыс. рублей в 2022 году. С 2023 года эта выплата будет индексироваться, сообщила на заседании в четверг глава профильного думского комитета Валентина Муравьева.

"Законопроектом предусматривается увеличение в 2022 году размера выплаты детям войны до 7 тыс. рублей, а с 2023 года - ее ежегодная индексация. В настоящее время этот размер составляет 5 тыс. рублей", - сказала она.

Из краевого бюджета потребуется выделить 852,6 млн рублей на увеличение выплаты в 2022 году. Закон "О детях войны в Ставропольском крае" был принят в регионе в конце 2018 года. С 2019 года впервые в регионе начали перечисление единовременных выплат этой категории граждан, выплата составила 5 тыс. рублей и ни разу не индексировалась.

К категории детей войны отнесятся граждане, родившиеся на территории СССР и не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года. По данным краевого правительства, в 2020 году эту выплату получили больше 155 тыс. жителей региона.