Число госпитализированных с коронавирусом выросло за неделю в Югре почти на 20%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июля. /ТАСС/. Занятый коечный фонд для больных с новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе вырос за неделю почти на 20%. Об этом сообщили ТАСС в четверг в департаменте здравоохранения Югры.

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9 июля директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил журналистам, что в регионе из-за роста числа больных с коронавирусной инфекцией увеличили число коек более чем на 120, до 1 826, из которых на тот момент заняты были 1 236.

"В Югре в настоящее время развернуты 1 908 коек. Из них заняты 1 467", - сказал собеседник агентства.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом и умерших от его последствий за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 15 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 62,2 тыс. (из них 181 за последние сутки), выздоровели 59,2 тыс. человек, умер 861 человек. По данным департамента здравоохранения ХМАО, вакцинацию от коронавируса сделали более 406 тыс. человек - свыше 24% от общей численности жителей Югры и 54% от тех, кто может сделать вакцину. Всего в регион поступило более 462 тыс. доз вакцины от коронавируса, чего достаточно, чтобы привить всех желающих.