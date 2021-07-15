На Ставрополье направят 260 млн рублей на подготовку к школе детей из многодетных семей

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края на заседании в четверг поддержали инициативу о выделить дополнительных средств из краевого бюджета на увеличение выплат многодетным семьям при подготовке детей к школе. Объем поддержки составит 260 млн рублей, сообщила зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"[В поправках к закону "О бюджете Ставропольского края"] находит свое отражение инициатива губернатора по выплате денежной компенсации многодетным семьям при подготовке детей к школе в размере 5 тыс. рублей. На это нужно более 260 млн рублей, выплаты получат более 64 тыс. школьников", - сказала она в ходе заседания.

Увеличение компенсаций с 1,2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей предусмотрено в результате изменения доходов и расходов краевого бюджета. Выплаты многодетные семьи получат в августе 2021 года, чтобы успеть купить все необходимое для школьников до 1 сентября.

В результате изменений, утвержденных в ходе заседания в четверг, доходы бюджета Ставрополья утверждены в сумме более 142,8 млрд рублей, расходы - 148,2 млрд рублей. Объем государственного долга при этом не изменится.