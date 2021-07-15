Лавров посетил кафедральный Успенский собор в Ташкенте и пообщался с митрополитом

ТАШКЕНТ, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг посетил кафедральный собор Успения Божией Матери в Ташкенте и провел беседу с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием, передает корреспондент ТАСС.

Глава МИД РФ в сопровождении митрополита осмотрел территорию собора, где на данный момент размещается сам собор, водосвятная часовня, крестильный храм, духовная семинария, а также отдельный храм святого Луки Крымского. Лавров также рассмотрел хранящиеся в соборе святыни - икона Успения Святой Богородицы, Иверская икона Пресвятой Богородицы, Федоровская икона Пресвятой Богородицы, икона Пресвятой Богородицы "Скоропослушница", икона святителя Василия Великого, икона святителя Николая Чудотворца.

После небольшой прогулки по саду митрополит принял российскую делегацию в духовно-административном центре Ташкентской и Узбекистанской епархии Русской православной церкви.

Успенский собор в Ташкенте был построен в 1878 году, 31 января 1879 года храм был освящен в честь великомученика и целителя Пантелеимона. В 1933 году храм был закрыт для богослужения, после чего в здании вплоть до 1945 года находился санитарный склад Среднеазиатского военного округа.

В декабре 1945 года церковь была возвращена верующим, а затем повторно освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы, тогда же получила статус кафедрального собора Ташкентской епархии. 10 ноября 1996 года во время своего визита в Ташкент в соборе совершил богослужение патриарх Московский и всея Руси Алексий II. А в 2017 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор после завершения его реконструкции.