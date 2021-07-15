Заболеваемость коронавирусом среди детей в Тюменской области увеличилась в 4,5 раза

ТЮМЕНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 среди детей в Тюменской области увеличилась в 4,5 раза за четыре недели. Об этом сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо в четверг.

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"Эпидситуация по коронавирусу в регионе крайне напряженная. Показатель заболеваемости в возрастных группах 30-49 лет и 50-64 года увеличился на 40% к предыдущей неделе. За последние четыре недели отмечено увеличение заболеваемости среди детей в 4,5 раза, с 32 случаев до 147 случаев. Заболеваемость зарегистрирована во всех возрастах, в том числе среди детей от 0 до года - 17 случаев за неделю", - сказала она.

Шарухо добавила, что все случаи - контакты по семейным очагам. В детских образовательных и оздоровительных учреждениях очаговой заболеваемости нет.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, предписали соблюдать режим самоизоляции. Режим повышенной готовности продлили до 18 июля. Тюменским работодателям предписали воздержаться от направления работников в служебные командировки как по России, так и за ее пределы.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе выявили 42 289 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 39 тысяч человек выздоровели.