Отшельнице Лыковой в Хакасии построили новую баню и сложили русскую печь

ТАСС, 15 июля. Отшельнице Агафье Лыковой, которая живет в тайге на территории заповедника "Хакасский", построили новую баню и сложили русскую печь. Об этом в Facebook в четверг написал директор заповедника Виктор Непомнящий.

"Построили новую баню, провели работы по дополнительной обшивке и утеплению дома, обустроили погреб и, самое главное, построили русскую печь, в конструктив которой вносила правки сама Агафья Карповна", - написал Непомнящий.

По его словам, для доставки материала на строительство русской печи потребовалось шесть рейсов на аэролодках. Использовалось 1,5 тыс. штук огнеупорного кирпича и тонна раствора для его кладки. Всего же на данном этапе работ было организовано 14 рейсов на специальной аэролодке для доставки материала и рабочих.

"Агафья Карповна чувствует себя хорошо, на протяжении почти месяца кипела работа по обустройству участка, но, несмотря на присутствие строителей и работу инструмента, почти две с половиной недели не давали расслабиться медведи, которые бродили по огороду и держали в легком тонусе строителей. Но мужики ускорились и оперативно справились с работой. Мне даже по этому поводу звонила сама Агафья Карповна, отправлял ей на подстраховку инспекторов заповедника. На сегодня медведица с медвежатами ушла, другие тоже вроде больше не беспокоили", - написал Непомнящий.

Ранее Лыкова обратилась с письмом к Олегу Дерипаске с просьбой помочь в строительстве нового дома. Старая изба находилась в плохом состоянии. В свою очередь представитель бизнесмена отметил, что Дерипаска согласился оказать помощь отшельнице. В декабре началось строительство новой избы для отшельницы, а в начале марта она переехала в новый дом.

О Лыковой

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года.