Власти деревни в Омской области подадут заявку на ремонт улицы в 2021 году

ОМСК, 15 июля. /ТАСС/. Администрация Троицкого поселения Омской области, где находится построенная на рубеже XIX-XX веков немцами-переселенцами деревня Верхний Карбуш, жители которой обратились за помощью в ремонте главной улицы к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, до конца года скорректирует проект реконструкции дороги и подаст его на участие в конкурсном отборе на предоставление бюджетной субсидии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антона Заева.

Жители деревни в начале июня обратились к Меркель с просьбой помочь отремонтировать главную улицу поселения. Текст обращения направили в офис федерального канцлера Германии. Там им ответили, что вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ и посоветовали обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве, который представляет интересы немецких меньшинств в России. 15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гнев жителей села абсолютно оправдан, и выразил уверенность, что после столь широкой огласки региональные власти примут меры.

"В министерстве строительства тема ремонта улицы в Верхнем Карбуше рассматривалась задолго до обращения жителей деревни к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Мы встречались и обсуждали этот вопрос с депутатами всех уровней и главой Троицкого поселения. Поскольку проект, ранее составленный администрацией поселения, на тот момент из-за изменений в стоимости потерял свою актуальность, мы договорились, что местные власти оперативно скорректируют расчеты и смету. Это позволит им подать в этом году заявку на конкурсный отбор для предоставления бюджетной субсидии на производство необходимого объема дорожных работ в 2022 году", - сообщила пресс-служба.

Ранее администрация Омского района сообщила, что проект ремонта дороги не утвердили в 2021 году из-за изменения его стоимости. В омском Минстрое ТАСС тогда пояснили, что администрация поселения, составляя смету проекта, взяла за основу цены на строительные материалы, актуальные для 2000 года.