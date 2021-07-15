В Якутии продлили по 30 августа режим повышенной готовности

ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Якутии продлили по 30 августа режим повышенной готовности, введенный ранее из-за пандемии коронавируса, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"В Якутии по 30 августа 2021 года включительно продлены ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня", - говорится в сообщении.

Указ вводит изменения в правила поведения при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. С 24 июля при посещении COVID-free зон жители должны будут предъявлять QR-код, полученный через специализированное приложение единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус".

По данным регионального оперштаба, первый компонент вакцины от коронавируса получили свыше 245,7 тыс. человек, завершили полностью курс вакцинации свыше 188,5 тыс. человек. Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике было выявлено 42 771 случай заражения коронавирусом, выздоровели 39 044 пациента, умерли 822.

С 1 июля вступил в силу указ главы Якутии о создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия). Указ распространяется на рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные залы, фитнес-клубы и другие подобные заведения. На "свободные от коронавируса" предприятия не распространяются ограничения по режиму работы, рассадке, социальному дистанцированию.