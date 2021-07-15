Губернатор Приамурья поручил найти места для строительства жилья пострадавшим от паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июля. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил главам двух районов, которые больше всего пострадали от наводнения, оперативно определить места для строительства нового жилья, сообщает в четверг пресс-служба правительства области.

"Жители неоднократно задавали вопросы во время посещения Игнатьева и Маркова о предоставлении земельных участков для строительства нового жилья. Главам Благовещенского и Магдагачинского районов, где подтоплено больше всего домов, необходимо оперативно провести работу и определить неподтопляемые участки, которые можно использовать под строительство жилья", - цитирует пресс-служба слова Орлова.

Он напомнил, что жители региона, получившие господдержку при условии признания домов аварийными, должны будут передать дома и участки, которые были подтоплены, в муниципальную собственность. "Чтобы не получилось, что в черте сел появлялись пустыри, нужно проработать порядок предоставления гражданам данных участков под ведение хозяйства. Проживать на таких участках будет запрещено", - добавил Орлов.

По данным Министерства строительства области, комиссиями по обследованию жилья проверено и признано аварийными 360 домов, в 143 требуется капитальный ремонт.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Паводок пришел из Забайкальского края по реке Амур. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживает 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, количество пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек.