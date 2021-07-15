Юнармейская флотилия совершила большой поход по Черному морю

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Юнармейцы Крыма совершили морское путешествие протяженностью в 500 миль на восьми парусных яхтах, отправившись из Евпатории. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе движения.

"Юнармейская миля" - именно так называется недельное путешествие, которое традиционно проходит в летние каникулы, - говорится в сообщении. - Протяженность "Юнармейской мили" - 500 миль".

По информации пресс-службы, ребята вышли в море на восьми крейсерских яхтах "Конрад-25". "Финальная точка маршрута - Керчь. По пути следования яхты заходили в Севастополь, Ялту и Феодосию", - сказано в тексте.

Как отмечается, во время морского похода юнармейцы выступили в качестве штурманов, баковых, рулевых и матросов, несли вахты и осваивали азы флотских профессий.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году. Всего по состоянию на июль 2021 года в его рядах более 830 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.