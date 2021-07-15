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Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения вакцинации для международных поездок

© EPA-EFE/MOURAD BALTI TOUATI

Комитет ВОЗ рекомендует не требовать подтверждения вакцинации для международных поездок - заявление.

Белоруссия отменила обязательную самоизоляцию для вакцинированных от COVID-19 туристов
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