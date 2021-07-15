В Сочи открыли первый в России COVID-free пляж

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Первый пляж, на который пускают только способных документально подтвердить отсутствие коронавирусной инфекции туристов, открыли в четверг в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на заместителя главы города Инну Петухову.

"Мы открыли первый в России пляж с развитой инфраструктурой, свободный от ковида, чтобы его посетители могли быть в полной уверенности за свою безопасность. Это наш пилотный проект, который, мы рассчитываем, получит положительный отклик у туристов и местных жителей", - сказала Петухова.

Отмечается, что пляж относится к территории отеля "Лазурная" в Хостинском районе города. Он огорожен и оборудован специальными опознавательными знаками. "Первый антиковидный пляж могут посетить не только постояльцы самого отеля, которые по новым правилам предоставляют медицинские документы об отсутствии коронавируса при заселении. Пляж открыт для всех гостей, предъявивших на входе медицинские документы. Это сертификат о вакцинации, справка о перенесенной коронавирусной инфекции не более 6 месяцев назад или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более трех дней назад", - отметили в пресс-службе мэрии, уточнив, что детям в сопровождении взрослых медицинские документы не требуются.

По словам гендиректора отеля "Лазурная" Александра Захарова, услуги пляжа традиционно пользуются популярностью. "Гости из города с пониманием относятся к требованиям предъявлять сертификат о вакцинации или справку при посещении пляжа, понимая, что отдых в безопасной зоне в их интересах", - отметил Захаров, слова которого приводит пресс-служба.

По данным властей, в Сочи открыты для посещения 188 пляжных территорий. Собственники и арендаторы пляжей осуществляют ежедневную санитарную обработку, работают все вспомогательные службы, в том числе медицинские и спасательные.

Власти Краснодарского края ранее разрешили средствам размещения принимать с 1 августа невакцинированных гостей при условии, что в течение трех дней они сделают прививку от коронавируса. В регионе режим повышенной готовности в связи с распространениеми коронавируса был продлен до 1 октября. С 1 июля гостиницы и отели Краснодарского края заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса.