Курганские власти рекомендовали работодателям перевести беременных сотрудниц на дистант

ТАСС, 15 июля. Курганские власти рекомендовали руководителям учреждений и предприятий перевести беременных сотрудниц на дистанционный режим работы в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в четверг в Telegram -канале правительства региона.

"Новое решение оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Руководителям бюджетных, государственных, муниципальных учреждений, а также коммерческих предприятий (в том числе ИП) рекомендовано перевести на дистанционный режим работы беременных женщин. При этом организациям рекомендовано учесть необходимость обеспечения бесперебойного функционирования органов и организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступает в силу с 15 июля.

"Решение продиктовано тем, что для будущих мам крайне важно в период вынашивания малыша оставаться здоровыми и не болеть. Не секрет, что даже простое ОРВИ может негативно сказаться на здоровье и состоянии плода. Поэтому мы рекомендуем отпустить беременных женщина на дистант, если это возможно. То есть окончательное решение будет принимать работодатель", - сказала и. о. директора департамента здравоохранения Елена Островских.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано 23 908 случаев коронавируса.