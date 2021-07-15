В Свердловской области более 3 млрд рублей направили на модернизацию больниц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. На новое оборудование для больниц и их ремонт, а также строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской области в 2021 году направили более 3 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в департаменте информации региона по итогам поездки губернатора Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский, от жителей которого поступили жалобы на ситуацию в медицинской сфере.

"Чтобы ликвидировать кадровый дефицит в свердловских больницах, в 2,5 раза был увеличен целевой набор в [Уральский государственный] медуниверситет. Недавно по городам и селам Среднего Урала разъехались более 300 медиков-целевиков. Более 3 млрд рублей в этом году направлено на новое оборудование, ремонты больниц, строительство ФАП", - говорится в сообщении.

Всего жители города прислали губернатору перед поездкой более 200 вопросов, которые касались также работы общественного транспорта, благоустройства, развития спортивной инфраструктуры. Куйвашев передал папку с этими обращениями главе Каменска-Уральского Алексею Герасимову.