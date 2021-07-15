Митрополит Иларион предложил создать "единый фронт" защиты верующих во всем мире

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Права верующих граждан, в частности христиан, необходимо защищать "единым фронтом" в тех странах, где они нарушаются, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион.

Соответствующее предложение владыка сделал во время выступления на Международном саммите по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне.

В частности, председатель ОВЦС обратил внимание на стремительное сокращение христианского населения в странах Ближнего Востока, где христианские и мусульманские общины на протяжении долго времени жили в мире: в Сирии, Ливии и Иране. По мнению митрополита, "эта ситуация является крайне тяжелой для христиан, поскольку именно они стали первыми жертвами организованных извне политических катаклизмов". В настоящее время "центр гонений" на христиан сдвигается в некоторые страны Африки, в частности Нигерию и Эфиопию, где приверженцев христианства убивают, а церкви разрушают, добавил митрополит.

"Хотел бы выразить надежду, что представленные здесь сегодня религиозные и правозащитные организации смогут сформировать единый фронт для предоставления защиты и оказания помощи гонимым христианам Ближнего Востока и Северной Африки", - отметил иерарх.

Он также затронул и ситуацию на Украине, где существует самая многочисленная по числу прихожан каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) и появилась новая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая захватывает храмы и нарушает права верующих УПЦ. "В некоторых населенных пунктах церковные общины вынуждены молиться под открытым небом, порой по колено в снегу, в то время как по праву принадлежащие им храмы остаются под замком", - сообщил владыка во время выступления.

В заключение митрополит Иларион призвал к созданию "общего фронта" в защиту прав верующих во всех странах, где эти права нарушаются.