Промежуточные остановки появятся на рейсах судна "Валдай" из Чебоксар в Казань

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Межрегиональные пассажирские рейсы на новом судне на подводных крыльях "Валдай 45Р" из Чебоксар в Казань будут совершаться с промежуточными остановками в Чувашии и в Татарстане. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации главы Чувашии.

"На причале уже стоит первый "Валдай", который проходит процедуру допуска к пассажирским перевозкам. Есть договоренность между двумя регионами, что запустим рейсы с промежуточными остановками, как на территории Чувашии, так и Татарстана", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева, который провел рабочую встречу с председателем Чувашской национально-культурной автономии Татарстана Дмитрием Самаренкиным.

Николаев подчеркнул, что межрегиональные пассажирские рейсы из Чебоксар в Казань обеспечат дополнительный канал коммуникации между регионами.

Ранее сообщалось, что власти Чувашии планируют запустить первый пассажирский рейс из Чебоксар до Казани на новом судне "Валдай 45Р" до августа 2021 года. Чувашия получила в День республики, который отмечается 24 июня, первый из трех судов "Валдай 45Р" для межрегиональных пассажирских перевозок. Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 км/ч, дальность плавания - до 400 км.