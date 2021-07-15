Немецкие полицейские пришли к политологу Сосновскому во время стрима "Соловьев Live"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Немецкие полицейские в среду пришли к журналисту и политологу Александру Сосновскому, проживающему в Германии, во время прямого эфира YouTube-канала "Соловьев Live".

Сосновский комментировал несостыковки в докладе ОЗХО об инциденте с Алексеем Навальным, однако политолога прервал звонок в дверь квартиры. "Прошу прощения, ко мне кто-то рвется, но я не буду открывать дверь", - сказал он.

Через несколько секунд в дверь начали стучать. "Да что же такое! Не дают спокойно поработать, но я не буду отвлекаться, не обращайте внимания", - возмутился политолог. "Немецкая разведка рвется", - пошутил ведущий Владимир Соловьев. Однако стук в дверь не прекратился. Тогда политолог сообщил, что к нему действительно пришла полиция и он будет вынужден отключиться от эфира. Соловьев в свою очередь предложил оставить камеру включенной.

Через 10 минут Сосновский снова вышел в эфир и рассказал, что полицейские не спросили у него документы и, более того, не предъявили свои удостоверения. "А ты уверен, что это были полицейские, а не люди в форме полицейских?" - спросил Соловьев. Но Сосновский сообщил, что заметил на полицейских жетоны, а около дома действительно стояла полицейская машина.

"История очень странная и настораживающая, - поделился политолог. - Стоят два бойца, крупные, в масках, представляются полицией, спрашивают: "Вы кто такой?" Я называю себя. Спрашивают: "Вы здесь проживаете?" Я говорю, что да. "Все нормально?" - спрашивают полицейские. Я говорю, что да. Ответили: "Ну, спасибо вам большое", улыбнулись, повернулись и ушли. Я не могу это ничем объяснить, кроме как тем, что кто-то внимательно следит за тем, где я нахожусь, что делаю, и дает какие-то сигналы".

Позже Сосновский написал в своем Telegram-канале, что был вынужден открыть дверь, потому что "стали так молотить, что решил не давать повода вламываться".