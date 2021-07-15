В Крыму не будут вводить обязательную вакцинацию для туристов в этом сезоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для туристов не будет вводиться в Крыму, по крайней мере до конца текущего курортного сезона, сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения региона Александр Остапенко.

Ранее заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что власти Республики Крым допустили введение обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестирования для туристов, заселяющихся в гостиницы, отели и пансионаты региона, - по аналогии с принятыми ранее в Краснодарском крае мерами.

"На сегодняшний день на полуострове мы не планируем вводить обязательную вакцинацию для приезжих, по крайней мере в этом туристическом сезоне точно. Ситуация достаточно контролируемая в республике", - сказал он.

Остапенко отметил, что иная ситуация возможна в том случае, если соответствующие документы будут приняты на федеральном уровне, "и это будет решением федеральных властей".

При этом, по его словам, все желающие гости полуострова могут свободно получить первый или второй компонент вакцины от коронавируса.

Ранее власти Крыма заявили, что в республике максимально ограничат проведение развлекательных мероприятий на территории полуострова в связи с ухудшением ситуации, связанной с распространением коронавируса. Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привились 374 тыс. человек, что составляет около 19% населения республики. Вторым компонентом привились 280 тыс. человек.