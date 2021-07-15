Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов журналистов "Проект медиа" и "Свободной Европы"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих роль иноагентов, 8 журналистов из "Проект медиа" и "Свободная Европа". Перечень опубликован на сайте Минюста.

В их число включены шесть журналистов "Проект медиа" (США, 15 июля Генпрокуратура России признала ее деятельность нежелательной на территории РФ) - Роман Баданин, Максим Гликин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова, главный редактор издания "Открытые медиа" Юлия Ярош, а также журналистка радио "Свободы" Елизавета Маетная.