Сенцов заявил, что не может больше снимать кино при нынешней власти на Украине

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и впоследствии освобожденный, обвинил аппарат президента Владимира Зеленского в том, что ему не разрешили снять новый фильм за счет государства. Об этом режиссер сообщил в четверг на своей странице в Facebook.

"Мой следующий проект под названием "Кай", драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу (презентация с целью получения инвестирования - прим. ТАСС) Госкино. Официальная причина - низкие оценки экспертов", - написал Сенцов.

Он считает, что подлинная причина носит сугубо политический характер. "Когда тебя снимают с конкурса не за слабый сценарий, а из-за твоей гражданской позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору лучших. Ноунейм (безымянные - прим. ТАСС) эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию председателя офиса президента [Украины Андрея Ермака]", - написал режиссер.

Сенцов подозревает, что стал объектом мести со стороны власти в Киеве. "Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку активистов, которые преследуются, и отсутствие ожидаемого уровня почитания <...>", - отметил он. Режиссер обещал не позволять власти "навязывать свои грязные правила", однако признал, что больше не сможет снимать кино на родине. "Все что я хотел, - это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере на Украине и по крайней мере при этой власти", - заключил он.

Украинский режиссер Олег Сенцов в мае 2014 года был задержан ФСБ в Крыму по подозрению в терроризме. В августе 2015 года российский суд приговорил его за организацию терактов к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и возвращен на родину. В 2018 году Сенцов стал лауреатом учрежденной Европарламентом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.