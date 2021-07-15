Сотрудники госучреждений в Карелии смогут взять выходной для вакцинации от коронавируса

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии в четверг приняло в окончательном чтении закон, направленный на стимулирование темпов вакцинации от коронавирусной инфекции. Теперь сотрудники государственных учреждений смогут брать выходной без потери в заработной плате для того, чтобы сделать прививку от COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального парламента

"Сегодня парламент Карелии принял региональный закон о предоставлении оплачиваемого выходного дня в день вакцинации (ревакцинации) для работников учреждений, финансируемых из бюджета республики", - приводит пресс-службе слова председателя заксобрания региона Элиссана Шандаловича.

Законопроект был внесен главой Карелии Артуром Парфенчиковым вместе с депутатами регионального парламента, имеющими медицинское образование, Элиссаном Шандаловичем, Алексеем Хейфецем, Аркадием Рутгайзером, Михаилом Стоцким и Леонидом Лиминчуком.

"Я думаю, это абсолютно правильная инициатива. На мой взгляд, отдых в день вакцинации поможет лучшему формированию иммунитета у человека. Уверен, что люди, которые идут прививаться, делают это абсолютно осознанно - защищают здоровье свое и окружающих", - прокомментировал инициативу спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

Новое правило не коснется граждан, работающих в частном секторе. Однако депутаты выразили уверенность, что предприниматели также ответственно подойдут к здоровью своих сотрудников и пойдут навстречу тем, кому потребуется свободное время для прививки. "Предприниматели, конечно, всегда найдут возможность. Есть разные предприятия, есть разные финансовые состояния, но сегодня речь идет о жизнях людей", - отметил депутат Виктор Степанов.

Ход вакцинации в Карелии

В Карелии введена обязательная вакцинация 60% сотрудников сфер социального обслуживания, здравоохранения, торговли, услуг, образования и других. По последним данным Минздрава республики, вакцинировались хотя бы одним компонентом 123 749, из них завершил вакцинацию 87 231 человек. Для формирования 60-процентного коллективного иммунитета в Карелии предстоит привить свыше 290 тыс. жителей. По подсчетам республиканских властей, при нынешних темпах вакцинации и при условии регулярных поставок вакцины этого удастся достичь к середине сентября 2021 года.

В республике за время пандемии выявили 53 136 случаев заражения, прирост за сутки составил 187 человек, все были не привиты. Выздоровели в республике 49 544 пациента, умерли - 674. Уровень суточной заболеваемости в регионе остается в два раза выше, чем в среднем по России: 8 653,2 случая на 100 тыс. населения к 3 991,2 в стране. Доля свободных коек - 22,8%.