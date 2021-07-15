Власти Сочи заявили, что план по вакцинации от коронавируса выполнен более чем на 40%

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. жителей Сочи получили вакцину от коронавируса, что составляет более 40% от плановых цифр по вакцинации в городе. Об этом в четверг сообщается на сайте мэрии Сочи.

"На сегодня в Сочи привиты более 100 тыс. человек, что составляет чуть более 40% от общей численности населения, подлежащего вакцинации. В городе работают 30 пунктов вакцинации, включая три мобильных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача Краснодарского края прививаются работники санаторно-курортной и туристической отрасли, транспорта, образования, сферы обслуживания, торговли и общественного питания.

По словам начальника управления социальной политики администрации города Александра Митникова, которые приводятся на сайте, на крупных предприятиях идет обязательная вакцинация сотрудников, составлены графики. Мобильные группы врачей доставляют вакцину непосредственно на территорию предприятий.

Дополнительные пункты вакцинации могут в ближайшее время появиться в учреждениях санаторно-курортной отрасли, говорится в сообщении. Чтобы избежать очередей и развести потоки людей, прививающихся первым и вторым компонентом вакцины, принято решение добавить медперсонал или открыть дополнительные точки в самых популярных прививочных пунктах города.

Ситуация в регионе

Режим повышенной готовности продлен в Краснодарском крае до 1 октября. На данный момент при размещении в гостиницы, отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом в срок не позднее чем полгода назад или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

С августа при заселении будут требоваться медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом в срок не позднее чем полгода назад, или сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии дачи ими добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Все данные требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.