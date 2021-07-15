Потребность в вакцине выросла в Смоленской области на 30% из-за начавшейся ревакцинации

ТАСС, 15 июля. Более 74,5 тыс. доз вакцины от коронавируса потребуется дополнительно в Смоленской области в связи с начавшейся ревакцинацией. Потребность в препарате выросла на 30% от изначально запланированных объемов, сообщили ТАСС в четверг в региональном департаменте по здравоохранению.

"Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 455 908 человек, что составляет 60% взрослого населения. В рамках мероприятий по реализации этой задачи в регион осуществляются регулярные поставки вакцины. Всего на сегодняшний день их количество составляет 207 249 комплектов доз (45,5%). Таким образом, для проведения вакцинации 60% взрослого населения необходимо еще 248 659 доз, однако в связи с началом ревакцинации (после шести месяцев от первой вакцинации) данная потребность увеличится на 30%", - сказали в департаменте.

Суммарно потребуется дополнительная поставка более 74,5 тыс. доз вакцины, чтобы обеспечить проведение ревакцинации.

В регионе, по данным департамента, развернуто 37 пунктов вакцинации, также работают мобильные пункты. Ранее власти Смоленской области сообщили о планах завершить первый этап прививочной кампании в полном объеме к 1 сентября, что позволит к октябрю сформировать в регионе коллективный иммунитет. По данным на 14 июля, одним компонентом вакцины привиты 163 366 жителей, что составляет 21,4% от общего числа населения, завершили вакцинацию 101 944 человек, то есть 13,4%.