{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Потребность в вакцине выросла в Смоленской области на 30% из-за начавшейся ревакцинации

Дополнительно потребуется поставка более 74,5 тыс. доз вакцины

ТАСС, 15 июля. Более 74,5 тыс. доз вакцины от коронавируса потребуется дополнительно в Смоленской области в связи с начавшейся ревакцинацией. Потребность в препарате выросла на 30% от изначально запланированных объемов, сообщили ТАСС в четверг в региональном департаменте по здравоохранению.

На эту тему
Вакцинация от COVID-19. Как сделать прививку?
Вакцинация от COVID-19.

"Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 455 908 человек, что составляет 60% взрослого населения. В рамках мероприятий по реализации этой задачи в регион осуществляются регулярные поставки вакцины. Всего на сегодняшний день их количество составляет 207 249 комплектов доз (45,5%). Таким образом, для проведения вакцинации 60% взрослого населения необходимо еще 248 659 доз, однако в связи с началом ревакцинации (после шести месяцев от первой вакцинации) данная потребность увеличится на 30%", - сказали в департаменте.

Суммарно потребуется дополнительная поставка более 74,5 тыс. доз вакцины, чтобы обеспечить проведение ревакцинации.

В регионе, по данным департамента, развернуто 37 пунктов вакцинации, также работают мобильные пункты. Ранее власти Смоленской области сообщили о планах завершить первый этап прививочной кампании в полном объеме к 1 сентября, что позволит к октябрю сформировать в регионе коллективный иммунитет. По данным на 14 июля, одним компонентом вакцины привиты 163 366 жителей, что составляет 21,4% от общего числа населения, завершили вакцинацию 101 944 человек, то есть 13,4%.

Теги
РоссияСмоленская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В Кабардино-Балкарии ввели обязательную вакцинацию определенных категорий граждан
Среди них, в частности, работники сфер торговли, образования, здравоохранения, культуры, транспорта, общественного питания, ЖКХ, туризма, соцзащиты и салонов красоты
Читать полностью