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Умер Петр Мамонов

Память Петра Мамонова могут увековечить в Москве

Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет от последствий COVID-19
Петр Мамонов Зураб Джавахадзе/ТАСС
Описание
Петр Мамонов
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Власти Москвы могут установить памятную табличку на доме, где жил музыкант и актер Петр Мамонов, сообщил ТАСС в четверг председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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Мамонов, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией в начале июля, умер в четверг в возрасте 70 лет.

"Это очень печальная новость, но я знаю, что он болел тяжело. Он был яркий человек и яркая личность. Я думаю, что если к нам обратятся жители дома, в котором он жил, для того чтобы установить памятную табличку, то Мосгордума и я поддержим эту инициативу", - сказал Герасимов.

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