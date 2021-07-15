Память Петра Мамонова могут увековечить в Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Власти Москвы могут установить памятную табличку на доме, где жил музыкант и актер Петр Мамонов, сообщил ТАСС в четверг председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Мамонов, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией в начале июля, умер в четверг в возрасте 70 лет.

"Это очень печальная новость, но я знаю, что он болел тяжело. Он был яркий человек и яркая личность. Я думаю, что если к нам обратятся жители дома, в котором он жил, для того чтобы установить памятную табличку, то Мосгордума и я поддержим эту инициативу", - сказал Герасимов.