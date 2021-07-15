Экологический марафон "Дни зеленых действий" стартовал в России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Всероссийский экологический марафон "Дни зеленых действий" стартовал в четверг по инициативе партии "Единая Россия". В рамках первого мероприятия в Подмосковье удалось очистить реку Истру от порядка 3 тонн отходов, сообщили ТАСС организаторы.

"Масштабный экологический марафон "Дни зеленых действий" стартовал в стране по инициативе "Единой России". Открывающее мероприятие - уборка берегов реки Истры - состоялось при участии волонтеров, общественности и самого автора идеи - [врио заместителя секретаря генсовета "Единой России"] Дмитрия Кобылкина <…> С земли и воды удалось собрать и рассортировать на пригодные для переработки фракции порядка 3 тонн отходов", - говорится в сообщении.

В дальнейшем экологический марафон "Дни зеленых действий" охватит все 85 регионов России. Эстафету уже готовится принять Ярославская область.

"Знаковые мероприятия состоятся и на Байкале, и в Арктической зоне. Среди регионов [есть], в частности, Республика Коми, Нижегородская область, Мурманская область, а также Иркутская и Тюменская области. Собранные в субъектах предложения станут своего рода "народным" продолжением национального проекта "Экология", - отмечается в сообщении.