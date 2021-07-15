В Кабардино-Балкарии ввели обязательную вакцинацию определенных категорий граждан

НАЛЬЧИК, 15 июля. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Кабардино-Балкарской Республике Жираслан Пагов подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции <...> постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания, услуг салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов", - говорится в документе.

Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники сферы бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, в том числе такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, работники сферы строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров и доставки. Главный государственный санитарный врач по Кабардино-Балкарской Республике также постановил обеспечить вакцинацию госслужащих, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления.

В соответствии с постановлением главного санврача КБР прививку первым компонентом вакцины этим категориям работников необходимо сделать до 10 августа, вторым компонентом - до 1 сентября 2021 года. Исключение составят лица, имеющие противопоказания к прививке.

Как отмечается в постановлении, эпидемиологическая ситуация в Кабардино-Балкарской Республике расценивается как неблагополучная. Так, интенсивность прироста заразившихся возросла с 18 июня 2021 года, когда прирост за сутки составил 17%, а в последующие дни - до 10%. "Рост в основном происходит за счет взрослого населения в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет, остаются высокими показатели заболеваемости в возрастной группе 50-64 года. Основную долю заболевших (71%) составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 60 лет", - говорится на сайте.

В частности, отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом. По данным Роспотребнадзора, сохраняется тенденция к повышению общего количества внебольничных пневмонии, выявляемых еженедельно. Увеличиваются также и объемы госпитализации.