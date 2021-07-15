В Британии задержали четверых подозреваемых в публикации расистских сообщений

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании задержали четырех человек, подозреваемых в публикациях оскорбительных комментариев на личных страницах игроков сборной Англии в социальных сетях после поражения команды в финале чемпионата Европы по футболу. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе Национального совета начальников полиции.

В нем отмечается, что ведется "расследование преступлений на почве ненависти, при этом спецгруппа изучает большое количество сообщений со всей страны". "На данный момент в компании, которые являются владельцами социальных сетей, поданы десятки заявлений о предоставлении данных, а местные полицейские задержали четырех человек", - указывается в документе.

Согласно данным полиции, в день проведения финального матча 11 июля было зафиксировано почти 900 правонарушений, при этом были задержаны 264 человека.

Днем ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что британское правительство готовит законопроект, направленный на борьбу с расизмом в социальных сетях. Он уточнил, что компании, которые не удаляют сообщения расистского характера, будут оштрафованы на сумму до 10% от их глобальных доходов. Кроме того, Джонсон подчеркнул, что фанатам, признанным виновным в оскорблении спортсменов на расовой почве, впредь будет запрещено посещать стадионы.

11 июля сборная Италии победила англичан в финале чемпионата Европы в серии пенальти. Темнокожие футболисты сборной Англии Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать одиннадцатиметровый удар, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков. Рэшфорд и Санчо родились в семьях выходцев из Вест-Индии, Сака - британец с нигерийскими корнями.

Официальный представитель компании Twitter сообщил, что администрация одноименной соцсети удалила свыше тысячи расистских высказываний в адрес игроков сборной Англии после финала. Джонсон осудил эти проявления расизма. Глава МВД Великобритании Прити Пател пообещала призвать к ответу авторов подобных комментариев. При этом защитник сборной Англии Тайрон Мингз обвинил саму Пател в разжигании ненависти, напомнив, что она ранее критически оценивала решение футболистов вставать на одно колено перед матчами в знак поддержки движения Black Lives Matter.