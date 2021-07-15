Карелия обратилась к Голиковой с просьбой ввести единый оклад для учителей

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии в четверг направили обращение на имя заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой с просьбой разработать единый базовый оклад для школьных учителей и воспитателей детских садов. Отсутствие в стране единой системы оплаты труда привело к тому, что специалисты одного уровня квалификации даже в одном регионе имеют разные зарплаты, сообщила по итогам заседания республиканского парламента председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.

"Например, в Беломорске оклад учителя составляет 9 800 рублей, а Петрозаводске - 10 815 рублей, в Прионежье - 8 400 рублей, а в Пудоже - 12 625 рублей. Оклад воспитателя в Беломорске - 8 550 рублей, в Петрозаводске - 9 100 рублей, в Пудоже - 10 750 рублей. Именно из-за такой разницы окладной части заработной платы педагогических работников парламент Карелии вышел с инициативой создания единой системы оплаты труда воспитателей и учителей", - приводит пресс-служба слова депутата.

В тексте обращения, опубликованном на сайте заксобрания, депутаты ссылаются на поручение президента России Владимира Путина проанализировать систему оплаты труда в бюджетной сфере для определения соответствия зарплаты целевым показателям, а также на пилотный проект в сфере здравоохранения, который начнет действовать с 1 ноября в семи регионах страны и нужен для определения единых требований к системе оплаты труда медиков.

"Существенные различия в принципах и подходах к оплате труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, выполняющих одинаковые должностные обязанности при реализации образовательных программ одного уровня в разных субъектах Российской Федерации, создают предпосылки для оттока наиболее квалифицированных педагогических кадров", - считают депутаты Карелии.

Поддержка малокомплектных школ и детских садов

В четверг парламентарии Карелии также приняли во втором и окончательном чтении законопроект, направленный на повышение доступности дошкольного образования в сельских малокомплектных школах и детских садах. По словам Гореликовой, это было необходимо для решения проблемы с финансированием дошкольных групп, которые работают при сельских школах.

"В республике на базе 32 сельских малокомплектных школ сформированы 37 групп для подготовки дошкольников. Это около 78% от всего числа сельских общеобразовательных организаций. Муниципалитетам приходилось перераспределять деньги, чтобы потребности дошкольного образования были полностью покрыты как в сельском детском саду, так и в школе. Приняв этот законопроект, мы обеспечиваем полное финансирование учреждениям по нуждам", - рассказала депутат.

Законопроект предполагает выделение из бюджета республики 18,8 млн рублей на нужды сельских малокомплетных школ и детских садов. Деньги пойдут на оборудование, учебники, игры, пособия. "Это большой задел для сохранения качественного дошкольного образование в отдаленных районах республики", - подытожила Гореликова.