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Наводнение в Германии
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Путин выразил соболезнования руководству Германии в связи с жертвами наводнения

Число погибших в результате наводнения на западе страны возросло до 42

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями наводнения в Германии.

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Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

По последним данным, число погибших в результате наводнения возросло до 42. Пропавшими без вести, по оценке издания, числятся от 50 до 70 человек.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичРоссияШтайнмайер, Франк-ВальтерНаводнение в Германии
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