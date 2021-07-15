Путин выразил соболезнования руководству Германии в связи с жертвами наводнения

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими последствиями наводнения в Германии.

Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

По последним данным, число погибших в результате наводнения возросло до 42. Пропавшими без вести, по оценке издания, числятся от 50 до 70 человек.