ОНФ соберет предложения по развитию образования для народной программы "Единой России"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) начал сбор инициатив по развитию системы образования, которые после анализа будут переданы в "Единую России" для включения в народную программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте единороссов.

"Для включения в народную программу партии принимаются действующие проекты, которые эффективно работают на практике. Это проекты, которые связаны с региональной инфраструктурой, [с] подготовкой качественных педагогов и специалистов, [с] развитием каждого региона. Сбор организован на сайте Общероссийского народного фронта. После подведения итогов и общего обсуждения, которое состоится в сентябре, мы передадим собранные материалы в "Единую Россию", - приводятся в сообщении слова сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой.

По ее словам, в рамках реализации программ в образовательной сфере необходимо развивать академическую мобильность. "Она предусматривает возможность для студентов, преподавателей и менеджмента вузов перемещаться между образовательными учреждениями для обмена опытом и получения возможностей, которых нет у своего вуза", - добавила Шмелева.

"Начинают работать инструменты, в том числе с участием ОНФ, позволяющие готовить, закреплять, приглашать в регионы сильные кадры. Сетевая форма реализации таких программ позволяет сфокусироваться на самых важных для региона технологиях, добиваться практической реализации разработок, <...> приглашать и готовить новых сильных специалистов", - отметила она.

В свою очередь депутат Госдумы, координатор партпроекта "Единой России" "Новая школа" Алена Аршинова подчеркнула, что для успешного развития системы образования необходимо решить ряд актуальных вопросов. В частности, по ее словам, речь идет о "создании прозрачного реестра распределения целевых мест в вузах, развитии программы "Земский учитель" и создании единой системы оплаты труда педагогов".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.