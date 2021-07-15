В Северной Осетии пройдет летняя математическая школа для учителей

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июля. /ТАСС/. Летняя математическая школа для учителей пройдет в Северной Осетии с 19 по 24 июля 2021 года в рамках XI летнего Международного математического научно-образовательного форума. Об этом ТАСС сообщила ученый секретарь Владикавказского научного центра (ВНЦ) РАН Вера Абатурова, на базе которого пройдет мероприятие.

"Математическая школа - это уникальная площадка для учителей математики средних образовательных школ, гимназий, лицеев, а также педагогов центров дополнительного образования и других образовательных организаций. Мероприятие проводится для содействия в повышении квалификации учителей математики, ознакомление учителей с современными образовательными технологиями и научными результатами в области дидактики математики, привлечение учителей к инновационной научно - методической деятельности", - сказала Абатурова.

В рамках летней математической школы состоятся лекции, семинары, мастер - классы, дискуссии и консультации по развитию профессиональных компетенций учителей математики. Также в программе предусмотрены выступления учителей с представлением собственных методических разработок.

В качестве лекторов школы выступят специалисты в области теории и методики обучения математике и информатике, авторы учебно - методических пособий, преподаватели вузов, сотрудники научных организаций.

В мероприятии смогут принять участие не только учителя республики, но и других регионов.