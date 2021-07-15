Институт права и публичной политики включили в реестр иноагентов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило Институт права и публичной политики в реестр некоммерческих организаций - иноагентов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минюста.

"15 июля во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация "Институт права и публичной политики", - говорится в сообщении.

Как говорится на сайте института, организация занимается ведением общественно значимых судебных процессов, научно-исследовательской и издательской деятельностью.