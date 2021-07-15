В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию ряда групп населения

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан введена в Архангельской области. Как говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации региона, учреждения здравоохранения готовы к росту числа желающих сделать прививку.

"В Поморье введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения, соответствующее постановление издал главный санитарный врач области Роман Бузинов. <…> Все учреждения здравоохранения и мобильные пункты готовы к увеличению числа желающих сделать прививку, при поступлении требуемого объема вакцины темпы иммунизации в Поморье серьезно возрастут", - говорится в сообщении.

Обязательна вакцинация введена для работников образования, медицинских работников, работников соцобслуживания, работников общепита, членов экипажей рыбопромысловых судов, государственных и муниципальных служащих, лиц, проживающих в организациях соцобслуживания, студентов техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет. Прививку первым компонентом вакцины представителям этих сфер необходимо сделать до 1 августа, вторым - до 30 августа.

В среднем ежедневно первый этап вакцинации от СOVID-19 проходят порядка 3,5 тыс. жителей области. С учетом нововведений темпы должны вырасти до 5 000 человек в сутки. На днях в регион поступила партия в 15 тысяч доз, сейчас она распределяется между всеми медицинскими учреждениями области.

Для организации коллективной вакцинации работников руководители могут обратиться в медицинские учреждения. Для тех, кто планирует сделать прививку в индивидуальном порядке, областной Минздрав увеличит время вакцинации в медицинских учреждениях и торговых центрах, привлечет к работе дополнительных медработников.

На сегодняшний день завершили цикл вакцинации от COVID-19 136 939 человек, 190 009 жителей области прошли первый этап вакцинации.