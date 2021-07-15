Число заражений коронавирусом у подростков в Воронежской области выросло вдвое за неделю

ВОРОНЕЖ, 15 июля. /ТАСС/. Медики за неделю зафиксировали в Воронежской области двойной рост числа заражений коронавирусом среди подростков в возрасте 15-17 лет. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В два раза возросли показатели [заболеваемости] среди подростков 15-17 лет и на 68% - у детей 7-14 лет", - говорится в сообщении.

Двойной рост заболеваемости среди подростков зафиксирован за последнюю неделю, также за неделю на 68% стало больше заболевших среди детей 7-14 лет и на 25% - среди людей в возрасте от 65 лет и старше. С 8 июня в регионе зафиксирован рост заболеваемости ковидом, число ежесуточных заражений с 9 июля превышает 400 человек, максимум за все время пандемии был отмечен 15 июля - 454 новых случая за сутки.

"В августе заработает корпус диагностического центра для постковидной реабилитации. На сегодняшний день постковидную реабилитацию прошли 14 тыс. воронежцев", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, в регионе с начала пандемии выявлено 96 434 случая заражения коронавирусом, из числа заразившихся 90 961 человек выздоровел, 4 079 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового скопления людей. В регионе отменены все массовые мероприятия.