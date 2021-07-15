Юрист заявила, что журналистов "Проект медиа" могут привлечь к уголовной ответственности

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Журналистов издания "Проект медиа" после его признания нежелательной организацией на территории РФ могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом ТАСС рассказала в четверг юрист "Правозащиты Открытка" Анастасия Буракова.

"Запреты, связанные с деятельностью нежелательных организаций, оговорены в федеральном законе "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". По сути, любая деятельность - финансирование, распространение информационных материалов, реализация программ и проектов - может стать основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, а в связи с недавними изменениями в Уголовном кодексе - и уголовного дела", - сказала Буракова.

По ее словам, уголовная ответственность может грозить по ст. 284.1 УК РФ, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

15 июля Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность американской НПО "Проект медиа". Кроме того, Минюст России включил в реестр иноагентов восемь журналистов "Проект медиа", "Открытые медиа" и "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Согласно закону, физлица-иноагенты должны не реже одного раза в полгода представлять отчет о своей деятельности, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников. Также они обязаны указывать наличие статуса иноагента в том числе при обращении в госорганы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации, а также на издаваемых и распространяемых ими материалах. Кроме того, для физических лиц, включенных в реестр иноагентов, установлен запрет на допуск к госслужбе и органах местного самоуправления. За неисполнение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.