МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Росрыболовство и ФСИН заключили соглашение о сотрудничестве, направленное в том числе на обеспечение продовольственной безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Федеральное агентство по рыболовству и Федеральная служба исполнения наказаний заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и директор ФСИН России Александр Калашников", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Росрыболовстве, соглашение направлено на обеспечение продовольственной безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы за счет формирования стратегических запасов рыбной продукции отечественного производства. Вместе с этим предусматривается создание новых производств на территориях исправительных учреждений для трудоустройства осужденных и организацию рабочих мест для тех, кто отбывает наказание в виде принудительных работ в исправительных центрах. "Привлечение осужденных к оплачиваемому труду сегодня является одной из первоочередных задач пенитенциарной системы и гражданского общества. Работа позволяет осужденным не только оплачивать иски пострадавшим, но и социализироваться, приобретать профессиональные навыки", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также отметили, что осужденные находятся в исправительных центрах, проживают на базе общежитий и работают на предприятиях любой формы собственности, как и обычные граждане по трудовому договору. Им не запрещено пользоваться мобильными телефонами и Интернетом. В настоящее время, по данным ФСИН, есть множество примеров успешной реализации сотрудничества предприятий и исправительных центров. Осужденные и работодатели положительно оценивают такой опыт.