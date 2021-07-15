В Липецкой области из-за коронавируса запретили работу кафе ночью

ТАСС, 15 июля. Власти Липецкой области из-за угрозы распространения коронавируса запретили работу кафе, ресторанов и других точек общественного питания с полуночи до 06:00 мск. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Запрещается оказание услуг общественного питания в период с полуночи до 6 часов утра. Исключением является доставка заказов и самовывоз без посещения помещений, в которых такие услуги предоставляются", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в регионе также запрещается работа фуд-кортов в торговых и развлекательных центрах, расположенные в них заведения общепита могут продавать еду только на вынос.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 35 860 случаев заражения коронавирусом, из числа заразившихся 31 420 человек выздоровел, 994 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового скопления людей. В регионе отменены все массовые мероприятия.