Власти КБР заявили о необходимости увеличить темпы вакцинации в регионе вдвое

НАЛЬЧИК, 15 июля. /ТАСС/. Число вакцинируемых от коронавируса в Кабардино-Балкарии кратно выросло за последний месяц, однако для достижения коллективного иммунитета темпы ежедневной вакцинации необходимо нарастить вдвое. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в видеообращении, опубликованном в четверг на его странице в Instagram .

По словам Кокова, в республике стоит серьезный вопрос с охватом вакцинацией. Он подчеркнул, что за последний месяц есть кратный прирост количества людей, которые идут на вакцинацию. "Но сегодня это нас не может устраивать, потому что нам необходимо увеличить в два раза число вакцинируемых. Это в абсолютных цифрах должно быть порядка 4-5 тыс. человек в день. Чтобы мы достигли коллективного иммунитета, порядка 300 тыс. взрослого населения должны будут получить вакцину", - сказал он.

Глава республики отметил, что одним из проблемных вопросов является увеличение количества реанимационных коек и, соответственно, привлечение реаниматологов. "К сожалению, потенциал кадровый в этом направлении невысок, и нам приходится применять меры оперативно в части привлечения даже ординаторов. То есть аккредитацию ординаторов, чтобы они могли работать в реанимациях в "красной зоне", - пояснил он.

В четверг главный государственный санитарный врач по Кабардино-Балкарской Республике Жирослан Пагов подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан. Согласно документу, постановлено обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания, услуг салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники сферы бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, в том числе такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, работники сферы строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров и доставки. Пагов также постановил обеспечить вакцинацию госслужащих, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления.

В соответствии с постановлением главного санврача КБР прививку первым компонентом вакцины этим категориям работников необходимо сделать до 10 августа, вторым компонентом - до 1 сентября 2021 года. Исключение составят лица, имеющие противопоказания к прививке.