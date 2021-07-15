Телеканал "Россия-1" покажет программы памяти Мамонова

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" изменил сетку вещания после известия о смерти музыканта и актера Петра Мамонова, включив в нее программы, посвященные его памяти.

Об этом ТАСС сказали в пресс-службе вещателя.

Мамонов умер в четверг в возрасте 70 лет. "Сегодня покажут программу "Белая студия" и фильм Павла Лунгина "Остров", - сказал собеседник агентства. Мамонов исполнил в фильме "Остров" главную роль.

Также сетку вещания 16 июля изменит телеканал "Рен-ТВ". "Рен-ТВ" в связи с кончиной музыканта, актера, поэта Петра Мамонова 16 июля изменяет сетку вещания. В 22:45 в эфире телеканала будет показан фильм Павла Лунгина "Царь" с актером в главной роли. А также по окончании в 01:15 состоится показ записи одного из последних концертов музыканта - "Концерт в Зюзино", - сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.