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Умер Петр Мамонов
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Телеканал "Россия-1" покажет программы памяти Мамонова

В эфире покажут программу "Белая студия" и фильм Павла Лунгина "Остров"
Петр Мамонов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Петр Мамонов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" изменил сетку вещания после известия о смерти музыканта и актера Петра Мамонова, включив в нее программы, посвященные его памяти.

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Об этом ТАСС сказали в пресс-службе вещателя.

Мамонов умер в четверг в возрасте 70 лет. "Сегодня покажут программу "Белая студия" и фильм Павла Лунгина "Остров", - сказал собеседник агентства. Мамонов исполнил в фильме "Остров" главную роль.

Также сетку вещания 16 июля изменит телеканал "Рен-ТВ". "Рен-ТВ" в связи с кончиной музыканта, актера, поэта Петра Мамонова 16 июля изменяет сетку вещания. В 22:45 в эфире телеканала будет показан фильм Павла Лунгина "Царь" с актером в главной роли. А также по окончании в 01:15 состоится показ записи одного из последних концертов музыканта - "Концерт в Зюзино", - сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала.

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РоссияМамонов, Петр НиколаевичУмер Петр Мамонов