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В МЧС сообщили о задержке рейсов в Шереметьево из-за подтоплений на ВПП

Рейсы задерживаются как на взлет, так и на посадку

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Задержка рейсов на взлет и вылет существует в аэропорту Шереметьево из-за подтопления взлетно-посадочной полосы в результате сильного дождя. Об этом ТАСС сообщили начальник Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев.

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"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по Московской области в связи с выпадением обильных осадков оказалась подтопленной часть территории аэропорта Шереметьево, в связи с этим происходит задержка рейсов на прилет и вылет", - сказал он.

Гусев также добавил, что порывами ветра повреждена крыша спортзала Снегиревской школы в городском округе Истра. В пресс-службе МЧС России ТАСС уточнили, что площадь повреждения кровли составляет 160 кв. м. Кроме того, отмечается, что в результате сильных порывов ветра повалено пять деревьев в Солнечногорске. "Функционирование социально-значимых объектов и объектов первоочередного жизнеобеспечения не нарушено", - подчеркнули в МЧС.

В ГУ МЧС по Московской области ранее распространили экстренное предупреждение о грозе с градом и ветре до 17 м/ с в ближайшее время и до конца суток. В связи с непогодой в МЧС просят жителей не прятаться под деревьями, высокими металлическими конструкциями. Лучше на время грозы отказаться от разговоров по телефону и не подходить близко к электропроводке и антеннам.

Водителям на дороге нужно быть предельно внимательными, машины лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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