В Шереметьево заявили, что задержки рейсов не вызваны подтоплением ВПП

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Подтопление взлетно-посадочной полосы не стало причиной задержек выполнения рейсов в аэропорту Шереметьево, решения о взлете или посадке принимали командиры самолетов самостоятельно. Об этом сообщила ТАСС в четверг глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

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Ранее начальник Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев сообщил ТАСС, что в аэропорту Шереметьево задерживаются рейсы на взлет и вылет из-за подтопления взлетно-посадочной полосы в результате сильного дождя.

"Подтопление в нескольких местах аэродромного покрытия никаким образом не повлияло на выполнение рейсов. Влияние оказал грозовой фронт, в условиях которого КВС [командиры воздушных судов] самостоятельно в целях безопасности пассажиров принимали решение о взлете или посадке. Все последствия [подтопления] также давно ликвидированы", - сказала Захаренкова.