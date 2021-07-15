Мобильные пункты вакцинации от коронавируса возобновили работу в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 15 июля. /ТАСС /. Мобильные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции возобновили работу в Калининградской области. В них можно пройти второй этап прививки от инфекции, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

Ранее региональные власти сообщили о приостановке работы мобильных пунктов вакцинации с 14 июля в связи с оптимизацией распределения вакцины.

"Второй компонент прививки от коронавируса можно будет получить в мобильных прививочных пунктах. Вакцинация вторым компонентом проводится по живой очереди в следующих мобильных пунктах: торговом центре "Балтия-молл", ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15; на площади Победы [в Калининграде] - 15-16 июля - с 10 до 20 часов, 17-18 июля - с 10 до 15 часов; на площадке перед ТЦ "Виктория" [в областном центре] - 15-16 июля с 10 до 20 часов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, вакцинацию можно также пройти на прививочном пункте на Южном вокзале Калининграда. Информация о дальнейшем продолжении работы мобильных центров вакцинации от коронавируса будет публиковаться дополнительно, сообщает пресс-служба. Работают стационарные пункты в поликлиниках.

По данным региональных властей, на 13 июля в область суммарно поставлено 211 507 комплектов вакцины от коронавируса. Привиты 195 996 человек, из них двукратно - 135 699. В ближайшие дни в область поступит еще 12 тыс. комплектов вакцины "Спутник V".

О вакцинации

В соответствии с постановлением главного санитарного врача области от 23 июня, полный курс вакцинации до 20 августа в области должны пройти 60% работников торговли, общественного питания, гостиниц, хостелов, гостевых домов, пансионатов, кемпингов, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

В перечень обязательной вакцинации внесены также работники транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг. Постановление касается клиентских подразделений финансовых организаций, почты, многофункциональных центров, музеев, выставочных залов, библиотек, организаторов экскурсионной деятельности; работников, связанных с проведением с досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, театров, кинотеатров, концертных залов.

По данным оперативного штаба, на долю представителей этих учреждений приходится 20% выявленных случаев заражения новым коронавирусом. Штаб принял решение о продлении сроков обязательной вакцинации в регионе до 1 сентября текущего года. Решение должно быть закреплено постановлением главного санитарного врача региона, сообщили в журналистам в штабе в четверг.