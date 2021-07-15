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Facebook пресек деятельность группы иранских хакеров в соцсети

Компания отметила, что повышенный интерес хакеры проявляли к оборонной и авиакосмической индустрии

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Компания Facebook пресекла в своей социальной сети деятельность группы иранских хакеров под названием Tortoiseshell, которая, по словам представителей соцсети, использовала их платформу для шпионажа. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня мы приводим информацию о наших действиях, которые мы предприняли против группы хакеров в Иране, чтобы пресечь использование их инфраструктуры для злоупотребления нашей платформой, распространения вредоносного ПО и совершения шпионских операций в интернете, в первую очередь с прицелом на США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышенный интерес хакеры проявляли к оборонной и авиакосмической индустрии, киберпреступники использовали Facebook для знакомства с людьми в этих сферах, затем переводили общение за рамки социальной сети и внедряли вредоносное программное обеспечение на их устройства. Экспертиза также установила, что вредоносное ПО, которое использовали киберпреступники, было разработано иранской технологической компанией MRA. По утверждению Facebook, эта компания связана с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

По итогам расследования руководство Facebook заблокировало 187 доменов хакеров, с помощью которых они вели свою деятельность, а также направило полученные данные другим представителям индустрии, чтобы те также могли обезопасить себя от деятельности Tortoiseshell.

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