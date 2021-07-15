Чешский премьер написал в соцсетях, что "завтра скажет правду"

ПРАГА, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на своих страницах в Twitter и Facebook написал: "Завтра скажу правду". Комментариев к данному посту политик не сделал, что вызвало в СМИ подозрения по поводу взлома его аккаунтов. Между тем сетевое издание Novinky со ссылкой на источник в ближайшем окружении премьера подтвердило, что составленную из заглавных букв столь лаконичную интригующую фразу оставил сам глава правительства.

Бабиш в пятницу, согласно изданию, намерен о чем-то объявить. По какому поводу он выскажется, остается тайной. Премьер в социальных сетях обычно сообщал о новостях в процессе вакцинирования населения республики, который реализуется под его прямым руководством.

Между тем в социальных сетях к посту премьера появились ироничные комментарии, суть которых сводится к тому, что он впервые решил сказать правду и поэтому анонсировал столь значимое событие.