Источник: Минобороны решает проблему отсутствия у военных QR-кодов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ прорабатывает вопрос получения QR-кодов через единый портал государственных и муниципальных услуг всеми военнослужащими, вакцинированными от коронавируса, для посещения общественных мест в регионах, в том числе кафе и ресторанов. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в Минобороны РФ.

Как рассказал собеседник агентства, "военное ведомство решает вопрос о получении военнослужащими, сделавшими прививку и проходящими службу в регионах РФ, QR-кодов посредством единого портала государственных и муниципальных услуг".

Он также сообщил, что в данный момент военнослужащие, вакцинированные в военно-медицинских организациях Минобороны России, могут получить QR-коды на официальном портале мэра Москвы.

Ранее издание РБК сообщило, что военнослужащие МО РФ столкнулись с проблемой получения QR-кодов, необходимых для посещения кафе и ресторанов Москвы, Подмосковья и других регионов. Данные трудности возникли в связи с предусмотренными законом нормами, ограничивающими передачу персональных данных военнослужащих.