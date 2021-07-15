Вакцинация кошек и собак от коронавируса началась в Кировской области

КИРОВ, 15 июля. /ТАСС/. Кировская область получила первую партию вакцины против COVID-19 "Карнивак-Ков" для вакцинации животных, сообщается на сайте управления ветеринарии региона.

"С 15 июля 2021 года Кировской области стартовала вакцинация собак и кошек от COVID-19. Вакцина появилась в ветеринарных участках и лечебнице КОГБУ "Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных" Кирова", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вакцина "Карнивак-Ков" - это первый и единственный в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19 у животных. Препарат разработали в ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".

Зверей иммунизируют двукратно, начиная с трехмесячного возраста, а собак и кошек прививают с шестимесячного возраста с интервалом в 21 день. Ревакцинацию проводят через шесть месяцев два раза в год.