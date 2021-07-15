Псковские власти считают превышение популяции диких кабанов одной из причин вспышки АЧС

ТАСС, 15 июля. Превышение максимально допустимой величины популяции диких кабанов и нарушение ветеринарных правил содержания животных стали основными факторами, спровоцировавшими вспышку африканской чумы свиней в Псковской области. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Михаил Ведерников на совещании по эпизоотической ситуации.

Первый очаг среди популяции диких кабанов был выявлен 5 июля, в течение нескольких дней заболевание выявили также в четырех районах области. Крупным очагом АЧС стала производственная площадка "Шелонский", где 36 тыс. свиней подлежат уничтожению. В ряде муниципалитетов Псковской области с 14 июля введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией африканской чумы свиней.

"Прежде всего, в ряде закрепленных за юридическими лицами и ИП охотничьих угодий значительно превышены максимально допустимые величины популяции кабанов. Этот вопрос необходимо решить оперативно, в кратчайшие сроки. Дикие животные - естественный резервуар многих опасных заболеваний, и текущая вспышка АЧС во многом связана с лесными популяциями. Второй фактор, который требует дополнительной проработки, это многочисленные нарушения ветеринарных правил содержания животных", - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что нельзя ограничиваться только административными мерами воздействия, должна быть развернута информационная кампания для тех, кто занимается свиноводством. Ведерников напомнил о случаях, когда нарушители из Порховского района просто выбрасывали инфицированные трупы свиней у дорог, способствуя дальнейшему распространению АЧС. По словам губернатора, такие попытки скрыть заболевание приводят к еще большим экономическим потерям для всего региона, и с ними нужно бороться комплексно и жестко.

"Для нашего региона АЧС - это очень серьезная угроза. Псковская область входит в пятерку субъектов РФ, где зафиксировано наибольшее поголовье свиней, и бесконтрольное распространение вируса может привести к убыткам в сотни миллионов рублей. С начала текущего месяца эпизоотическая ситуация по АЧС быстро ухудшается", - сказал Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что работа по контролированию популяции ведется недостаточно активно и предпринятые усилия не дают необходимого снижения численности дикого кабана в среде обитания. Он поручил проработать дополнительные меры по регулированию его численности. Губернатор также заметил, что лично проведет совещание с руководством охотхозяйств, чтобы комплексно обсудить организацию работы по данному направлению.