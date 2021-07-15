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Псковские власти считают превышение популяции диких кабанов одной из причин вспышки АЧС

Губернатор Михаил Ведерников вторым фактором назвал многочисленные нарушения ветеринарных правил содержания животных

ТАСС, 15 июля. Превышение максимально допустимой величины популяции диких кабанов и нарушение ветеринарных правил содержания животных стали основными факторами, спровоцировавшими вспышку африканской чумы свиней в Псковской области. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Михаил Ведерников на совещании по эпизоотической ситуации.

Первый очаг среди популяции диких кабанов был выявлен 5 июля, в течение нескольких дней заболевание выявили также в четырех районах области. Крупным очагом АЧС стала производственная площадка "Шелонский", где 36 тыс. свиней подлежат уничтожению. В ряде муниципалитетов Псковской области с 14 июля введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией африканской чумы свиней.

"Прежде всего, в ряде закрепленных за юридическими лицами и ИП охотничьих угодий значительно превышены максимально допустимые величины популяции кабанов. Этот вопрос необходимо решить оперативно, в кратчайшие сроки. Дикие животные - естественный резервуар многих опасных заболеваний, и текущая вспышка АЧС во многом связана с лесными популяциями. Второй фактор, который требует дополнительной проработки, это многочисленные нарушения ветеринарных правил содержания животных", - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что нельзя ограничиваться только административными мерами воздействия, должна быть развернута информационная кампания для тех, кто занимается свиноводством. Ведерников напомнил о случаях, когда нарушители из Порховского района просто выбрасывали инфицированные трупы свиней у дорог, способствуя дальнейшему распространению АЧС. По словам губернатора, такие попытки скрыть заболевание приводят к еще большим экономическим потерям для всего региона, и с ними нужно бороться комплексно и жестко.

"Для нашего региона АЧС - это очень серьезная угроза. Псковская область входит в пятерку субъектов РФ, где зафиксировано наибольшее поголовье свиней, и бесконтрольное распространение вируса может привести к убыткам в сотни миллионов рублей. С начала текущего месяца эпизоотическая ситуация по АЧС быстро ухудшается", - сказал Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что работа по контролированию популяции ведется недостаточно активно и предпринятые усилия не дают необходимого снижения численности дикого кабана в среде обитания. Он поручил проработать дополнительные меры по регулированию его численности. Губернатор также заметил, что лично проведет совещание с руководством охотхозяйств, чтобы комплексно обсудить организацию работы по данному направлению.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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