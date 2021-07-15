Эксперт: изменение привычек людей в пандемию повлечет переосмысление городской среды

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Изменение привычек жителей городов, которое спровоцировал локдаун в пандемию, потребует переосмысления городской среды под "ковидные" реалии, в частности увеличение велодорожек для курьеров и создание камер хранения прямо в жилых домах. Такое мнение высказал директор Центра территориальных изменений и городского развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Максимов на международной научно-практической конференции РАНХиГС "Региональное развитие до и после пандемии" в четверг.

"Запрос на велодорожки вырос, никуда от него не уйдешь, потому что курьеры ездят и затмевают все пространство собой. Это не исчезнет, доставка не пойдет на спад даже после того, как пандемия прекратится. <…> Велодорожки для курьеров, современные почтоматы, камеры хранения в домах - всю эту инфраструктуру нужно держать в голове, и план развития городской инфраструктуры встраивать в эти процессы", - сказал Максимов.

Также в течение десяти лет в российских городах, по его мнению, станут популярными здания со смешанными функциями. При этом Максимов подчеркнул, что пандемия обострила вопрос развития транспорта в регионах и агломерациях. Личный автотранспорт зарекомендовал себя как более безопасный для жителей городов в пандемию, поэтому появился вопрос, необходимо ли отдавать приоритет общественному транспорту, пояснил эксперт.

"Спектр мнений варьируется от того, что нужно соблюдать условия дополнительных эпидемиологических рисков, которые возникают и не исчезнут в ближайшие месяцы и, наверное, годы, потому что появляются новые вирусы, коронавирус мутирует. Спектр этих мнений варьируется от того, что нужно уделять больше внимания автотранспортной инфраструктуре и вновь пересаживать людей на машины, в том числе с учетом роста пригородов, или вводить рассадку через одного и как-то менять внутреннюю структуру городского общественного транспорта, до противоположной истории - развивать именно общественный транспорт", - сказал Максимов.

Он уточнил, что единого понимания, какой модели развития транспорта в городах нужно придерживаться в условиях пандемии, нет, поэтому следует провести детальное исследование этого вопроса.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости создания в стране Института пространственного развития, который будет сопровождать градостроительное развитие агломераций. Хуснуллин пояснил, что в России следует изменить подходы к управлению пространством, перейти к активной политике развития территорий и избавиться от ситуации, когда соседствующие территории развиваются по несогласованным генпланам. Также вице-премьер поручил губернаторам пересмотреть подходы к развитию общественного транспорта, так как наблюдается тенденция к сокращению его пассажиропотока.