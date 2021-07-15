Новая медицинская техника на сумму более 40 млн рублей поступит в больницы Мурманска

ТАСС, 15 июля. Три новых рентгеновских аппарата на сумму более 40 млн рублей поступят в Мурманский областной клинический многопрофильный центр и Мурманскую областную клиническую больницу им. П. А. Баяндина, сообщил в четверг областной Минздрав.

"Продолжается модернизация технологической базы медучреждений Заполярья. Три новых рентгеновских аппарата поступят в Мурманский областной клинический многопрофильный центр и Мурманскую областную клиническую больницу им. П. А. Баяндина. На эти цели из резервного фонда правительства Мурманской области будет направлено более 40,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Два рентген-аппарата поступят в детское и взрослое травматологические отделения Мурманского областного клинического многопрофильного центра, еще один - С-дуга - в МОКБ им. П. А. Баяндина для проведения под рентген-контролем хирургических вмешательств в отделениях онкоурологии, урологии и хирургии.