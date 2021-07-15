Во Владимирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

ТАСС, 15 июля. Главный государственный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова в четверг подписала постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан, в том числе работников образования, здравоохранения, соцзащиты, общепита, торговли. Прививки двумя компонентами вакцины необходимо сделать не менее чем 60% сотрудников организаций и предприятий до 15 сентября, говорится в опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора документе.

"В срок до 15 августа 2021 год организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в постановлении.

Обязательная вакцинация должна быть обеспечена, в том числе, в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты, в правоохранительных органах, общественного питания, торговли, на предприятиях транспорта общего пользования, ЖКХ и энергетики. Также прививки обязательны для сотрудников салонов красоты, бань, физкультурно-оздоровительных центров, фитнес-клубов, театров и кинотеатров, концертных залов, музеев и библиотек.

Данилова отметила, что данная мера вводится в связи с продолжающейся угрозой распространения ковида и ростом показателей заболеваемости в различных возрастных группах, в частности, среди жителей 30-49 лет - в 4,5 раза, 65 лет и старше - в 4,4 раза.

Во Владимирской области с начала пандемии выявлено 39 718 случаев заражения коронавирусом, в том числе 234 - за последние сутки. Выздоровел 37 081 человек, 1 337 пациентов умерли.